Bernburg/MTU. Nach einer packenden Aufholjagd haben sich der SC Bernburg und der SV 1890 Westerhausen am Freitag 2:2 (2:0) getrennt.

Nils Erik Fahland (SC Bernburg) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Arthur Krishteyn (14.) erzielt wurde.

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen steckte einmal Gelb ein.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 57 jedoch wendete sich das Blatt: Lukas Stridde startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Leon Christian Schmidt kam rein für Franz Lange. Auf der Gastseite sprangen Zdenek Weickert für Kai Lasse Brahmann und Andrej Weickert für Adriel Ribeiro De Oliveira ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der SC Bernburg steckte zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Andrej Weickert den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Westerhausener Team erzielte (85.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV 1890 Westerhausen

SC Bernburg: Friedrich – Streithoff, Fahland (86. Weigel), Staat (90. Heute), Lange (67. Schmidt), Raeck, Schauer, Krüger, Hilmer, Giemsa, Krishteyn

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Masaka (85. Rojas Peredes), Stridde, Ribeiro De Oliveira (82. Weickert), Miranda Conceicao, Lehmann, Rodrigues Lima Filho, Winter, Brahmann (77. Weickert), Masur, Lehmann

Tore: 1:0 Nils Erik Fahland (10.), 2:0 Arthur Krishteyn (14.), 2:1 Lukas Stridde (57.), 2:2 Andrej Weickert (85.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Nils Pilz, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 89