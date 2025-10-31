Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein SV 1890 Westerhausen gegen die SG Rot-Weiß Thalheim ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Thale/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen dem SV 1890 Westerhausen und der SG Rot-Weiß Thalheim mit einem Unentschieden.

Nach nur 21 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Stanislav Lytvyn das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

41. Minute SV 1890 Westerhausen und SG Rot-Weiß Thalheim im Gleichstand – 1:1

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Joao Victor Gomes Paranagua, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Westerhausener zu erlangen (41.).

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – SG Rot-Weiß Thalheim

SV 1890 Westerhausen: Nebe – M. Lehmann, Ribeiro De Oliveira, Pavlish (64. Z. Weickert), Masur (46. Kale), Masaka, Gomes Paranagua (84. A. Weickert), Rodrigues Lima Filho (64. Miranda Conceicao), Dantas Caldas, H. Lehmann, Stridde

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras, Kolomiiets, Seniura (67. Schinkel), Lytvyn, Bakkush, Wróblewski (52. Sambu Cabral), Prielipp, Ndour, Zawada (86. May), Sonco

Tore: 0:1 Stanislav Lytvyn (21.), 1:1 Joao Victor Gomes Paranagua (41.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Marco Uhlmann, Maximilian Soppa; Zuschauer: 107