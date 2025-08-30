Ein 1:1 (0:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Weiß Dölau und SSV Havelwinkel Warnau am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem SV Blau-Weiß Dölau und dem SSV Havelwinkel Warnau mit einem Remis.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Kamil Hutyra für Havelwinkel Warnau traf und in Spielminute 18 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

SV Blau-Weiß Dölau und SSV Havelwinkel Warnau – 1:1 in Minute 90+5

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Jari Geyer ersetzte Jonas Redmann und Theodor Luiz Rappsilber kam rein für Lucas Grüneberg. Auf der Gastseite sprangen Yannick Bäther für Finn Knuth und Keven Brömme für Leon Winning ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Blau-Weiß Dölau doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Henrik Hensen den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team errang (90.+5). Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SSV Havelwinkel Warnau

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Köhler, Grüneberg (46. Rappsilber), Redmann (46. Geyer), Giese, Burghardt (70. H. Hensen), Haensch, Prinzler, Groß, A. Hensen, Kreideweiß

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Neumann, Knuth (46. Bäther), Bradburn, Hilgenfeld (86. Kniestedt), Schulz, Winning (80. Brömme), Cembala, Hutyra (90. Rüdiger), Heinrich, Büchner

Tore: 0:1 Kamil Hutyra (18.), 1:1 Henrik Hensen (90.+5); Zuschauer: 72