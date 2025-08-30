Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen glückte es am 2. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SC Bernburg mit 3:1 (2:1) zu besiegen. 130 Zuschauer waren live dabei.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 130 Besuchern des Jahnstadions geboten. Die Bitterfeld-Wolfener setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Niklas Hadaschik traf für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Cedrik Staat (17.) erzielt wurde.

Unentschieden. Bitterfeld-Wolfens Hadaschik konnte seinem Team in Minute 22 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 2

13 Minuten nach der Pause konnte Illia Hlynianyi (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (58.). Mit 3:1 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. Die Bitterfeld-Wolfener haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SC Bernburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Günther (79. Born), Hadaschik (72. Gründling), Sumka, Böhme, Bauer, Galushyn (62. Elflein), Hlynianyi, Ehrhardt, Hoffmann (72. Potapenko), Weimann

SC Bernburg: Schneider – Lange, Lange, Hilmer (61. Schmidt), Chidera (61. Heitzmann), Becker (46. Bichtemann), Staat, Strobach (46. Fahland), Krüger, Schauer, Streithoff

Tore: 1:0 Niklas Hadaschik (15.), 1:1 Cedrik Staat (17.), 2:1 Niklas Hadaschik (22.), 3:1 Illia Hlynianyi (58.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Albert Lehmann, Sven Wunderlich; Zuschauer: 130