Nach dem erfolgreichen Bundesliga-Start in Lemgo möchte der SCM auch in eigener Halle punkten. Am Mittwochabend (20 Uhr) empfangen die Grün-Roten in der Getec-Arena den ThSV Eisenach zum Ostderby.

Am 16. August fegten Felix Claar und Co. den ThSV Eisenach im Rahmen des Wartburg-Cups mit 34:21 aus der Werner-Aßmann-Halle.

Magdeburg - 91 Tage mussten sich die Fans des SC Magdeburg gedulden: Am 4. Juni absolvierte der SC Magdeburg sein letztes Bundesliga-Heimspiel gegen Flensburg. Am Mittwochabend (20 Uhr/Dyn) geht es nun endlich wieder um Punkte in der Getec-Arena. Und mit dem ThSV Eisenach ist direkt ein Kracher zum Ostderby zu Gast.