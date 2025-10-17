Dem SV Blau-Weiß Dölau gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 149 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Die 149 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän.

Theodor Luiz Rappsilber (SV Blau-Weiß Dölau) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 41, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

SV Blau-Weiß Dölau liegt in Minute 64 2:0 vorn

Das letzte Tor der Partie fiel 19 Minuten nach der Pause, als Justin Kreideweiß den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (64.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. In Spielminute 82 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Groß, A. O. Haensch (73. Burghardt), H. Hensen, Rappsilber (78. Geyer), Redmann, Köhler (69. Grüneberg), Giese (61. Scheffler), A. Hensen, Kreideweiß (85. Kamm Al Azzawe), Gros

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Schmökel, May, Seniura, Wróblewski (78. Yaghobi), Ndour, Prielipp (85. Zahrt), Schinkel, Zawada (61. Sonco), Mrozik (46. Bakkush), Kuras

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (41.), 2:0 Justin Kreideweiß (64.); Schiedsrichter: Martin Wadewitz (Leipzig); Assistenten: Patrick Schalkowski, Kevin Klotz; Zuschauer: 149