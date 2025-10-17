Am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 132 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den FSV Barleben 1911 e. V. freuen.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 132 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Barleben durch.

Kevin-Eugenio Schäffner (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 32 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e. V. steckte einmal Gelb ein (36.). Die Sangerhäuser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Mika Scholz der Torschütze (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

VfB 1906 Sangerhausen baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 53

Nach wenigen Momenten gelang es Schäffner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu erweitern (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB 1906 Sangerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 e. V. beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – FSV Barleben 1911 e. V.

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Kern, Hildebrandt, Schulz (76. Bühling), Worch, Schäffner, Schneider (86. Bärwolf), Husung, Scholz, Sonnenberg

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Röhl, Duda, Wasylyk (76. Instenberg), Pung (74. Hamidovic), Magnus (65. Koch), Priese, Laabs (65. Klajdi), Zander, Jespersen, Lohse

Tore: 1:0 Kevin-Eugenio Schäffner (32.), 2:0 Mika Scholz (53.), 3:0 Kevin-Eugenio Schäffner (56.); Schiedsrichter: Alrik Luther (Halle); Assistenten: Marcel Theumer, Oskar Schubert; Zuschauer: 132