Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Donnerstag den 107 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.

Niklas Kern (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Gabriel Edgar Schneider den Ball ins Netz (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

VfB 1906 Sangerhausen liegt in Minute 36 2:0 vorn

Zwölf Minuten nach der Pause konnte Bruno Weick (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 3:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch, Hildebrandt, Olbricht, Scholz (73. Husung), Schulz (26. Stöhr), Sonnenberg (75. Reiber), Kern, Schäffner, Weick, Schneider

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Prinzler, Giese, Kamm Al Azzawe (63. Scheffler), Gros, Burghardt, Lippoldt, Redmann (68. Hermann), Kreideweiß, Hensen (63. Haensch), Groß

Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107