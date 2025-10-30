Ergebnis 10. Spieltag 3:0 – Sieg für VfB 1906 Sangerhausen gegen SV Blau-Weiß Dölau
Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga durfte sich der VfB 1906 Sangerhausen vor 107 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau freuen.
Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Donnerstag den 107 Besuchern des Friesenstadions geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 3:0 (2:0) gegen die Gäste aus Dölau durch.
Niklas Kern (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nach 34 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Gabriel Edgar Schneider den Ball ins Netz (36.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Sangerhausen
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 10
VfB 1906 Sangerhausen liegt in Minute 36 2:0 vorn
Zwölf Minuten nach der Pause konnte Bruno Weick (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 3:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz neun gesichert.
Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau
VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Worch, Hildebrandt, Olbricht, Scholz (73. Husung), Schulz (26. Stöhr), Sonnenberg (75. Reiber), Kern, Schäffner, Weick, Schneider
SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Prinzler, Giese, Kamm Al Azzawe (63. Scheffler), Gros, Burghardt, Lippoldt, Redmann (68. Hermann), Kreideweiß, Hensen (63. Haensch), Groß
Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107