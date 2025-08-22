Die SV Fortuna Magdeburg unter Leitung von Trainer Dirk Hannemann feierte einen überlegenen Erfolg über den SV 1890 Westerhausen mit einem 5:0 (0:0) in der Fußball-Verbandsliga-Partie.

Magdeburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 87 Besuchern des Stadions Schöppensteg geboten. Die Magdeburger waren den Gästen aus Westerhausen mit 5:0 (0:0) deutlich überlegen.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 14 Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Drilon Halilaj das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (59.). In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg musste dreimal Gelb hinnehmen (62.). Die Magdeburger legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Luk Alfred Ehrenberg der Torschütze (77.).

SV Fortuna Magdeburg führt nach 77 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Dirk Hannemann im gegnerischen Tor. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte noch einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Gerwien (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Maarouf (74. Ehrenberg), Weidemeier, Gerstner (22. Gerwien), Kauka, Steinbach (73. Valle Pousa), Schüler (84. Bimenyimana), Lange, Riemann, D. Halilaj (85. A. Halilaj), Domitz

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Winter (37. Rojas Peredes), Masaka (61. Santana Lisboa), Dantas Caldas, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Kale, Masur, Lehmann, Miranda Conceicao, Gomes Paranagua, Ribeiro De Oliveira

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87