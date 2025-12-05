Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den SSC Weißenfels hinnehmen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der SG Rot-Weiß Thalheim und SSC Weißenfels. 130 Zuschauer verfolgten das Spiel in der Sportanlage Thalheim.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Justin Puphal die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SSC Weißenfels

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Ndour, Bakkush, Sonco (84. Schmökel), Moroz, May (65. Gräbe-Schmelzer), Prielipp, Jalo (88. Zawada), Lytvyn, Kolomiiets, Seniura

SSC Weißenfels: Lohmann – Koch, Puphal, Dierichen (72. Necke), Schumann, Hafkesbrink, Purrucker, Zerbe (72. Schneider), Raßmann, Zozulia (64. Luib), Löser

Tore: 0:1 Justin Puphal (89.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Daniel König, Alrik Luther; Zuschauer: 130