Für die SV Fortuna Magdeburg endete der 17. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VfB 1906 Sangerhausen mit 1:2 (1:1).

Gustav Gängel (VfB 1906 Sangerhausen) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Arne Otto Gerstner (21.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 17

In Minute 58 fiel der finale Treffer der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Kevin Husung, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Sangerhäuser zu entscheiden (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Kauka, Gerstner, Lange, Halilaj, Karow (46. Sturm), Schüler (46. Ehrenberg), Valle Pousa (54. Pide), Weidemeier (69. Thon), Domitz (79. Kovkrak), Rudolph

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Hildebrandt, Schneider (90. Schulz), Husung, Weick, Gängel (76. Stöhr), Halle (46. Hennig), Kern, Wagenhaus, Sonnenberg, Schäffner

Tore: 0:1 Gustav Gängel (7.), 1:1 Arne Otto Gerstner (21.), 1:2 Kevin Husung (58.); Schiedsrichter: Maximilian Könitz (Bernburg); Assistenten: Marcel Theumer, Reinhard Franke; Zuschauer: 66