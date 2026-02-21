Am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga glückte dem FSV Barleben 1911 e. V. ein 1:0 (0:0)-Triumph über den BSV Halle-Ammendorf.

Barleben/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem FSV Barleben 1911 e. V. und BSV Halle-Ammendorf. 72 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz- Platz 2.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (46., 77.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Barleben. Sieben Minuten vor Schluss brachte Steve Röhl den Gastgeber in Führung (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – BSV Halle-Ammendorf

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Röhl (90. P. Hauer), M. Hauer, Laabs (52. Pung), Gruner, Magnus (57. Schäfer), Duda, Eichholz, Jespersen, Von Der Gönne (75. Fröhlich), Klajdi (65. Lohse)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Kowalski (80. Agwu), Hotopp, Englich, Schmitz, Winkler, Pannier, Hoffmann, Kunze (36. Niesel), Meyer (84. Klein), Dabel

Tore: 1:0 Steve Röhl (83.); Zuschauer: 72