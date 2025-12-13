Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga konnte sich der FSV Barleben 1911 e. V. vor 57 Fußballfans über einen soliden 3:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Havelwinkel Warnau freuen.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 57 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Havelwinkel Warnau durch.

Valentin Pung (FSV Barleben 1911 e. V.) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 36, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Barleben noch einen drauf: In Minute 67 wurde ein weiteres Tor durch Lukas Magnus erzielt.

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

67. Minute: FSV Barleben 1911 e. V. führt mit zwei Toren

Nach wenigen Momenten gelang es Bastian Schäfer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (70.). In Spielminute 72 handelte sich der FSV Barleben 1911 e. V. noch eine Gelbe Karte ein. Die Barleber haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SSV Havelwinkel Warnau

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Jespersen (62. Schäfer), Pung (62. Laabs), Wasylyk (81. Instenberg), Zander, Hauer, Gruner, Magnus (74. Kröger), Priese, Duda (70. Lohse), Von Der Gönne

SSV Havelwinkel Warnau: Vicentin – Fringel (42. Bauer), Bradburn (83. Hain), Albrecht (46. Schulz), Hutyra, Büchner, Neumann, Kniestedt, Bäther (70. Winning), Heinrich, Hilgenfeld (74. Brömme)

Tore: 1:0 Valentin Pung (36.), 2:0 Lukas Magnus (67.), 3:0 Bastian Schäfer (70.); Schiedsrichter: Christopher Große (Leipzig); Assistenten: Justin Ermisch, Nico Küstner; Zuschauer: 57