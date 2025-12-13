Ergebnis 15. Spieltag Haldensleber SC verliert auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen SV Eintracht Emseloh
Fußball-Verbandsliga: Am Samstag war der Haldensleber SC gegenüber dem SV Eintracht Emseloh machtlos und wurde mit 1:4 (0:2) vom Platz gefegt.
Haldensleben/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Tom Krüger. Der Trainer von Haldensleber musste seine Mannschaft bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Emseloh beobachten.
Philipp Stache (SV Eintracht Emseloh) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Stache den Ball ins Netz.
Haldensleber SC sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 39
Es lief nicht gut für den Haldensleber SC. In Minute 59 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Dominik Polívka traf für Emseloh in Minute 81. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Emseloh.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Haldensleben
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 15
Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Stache, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu erweitern (90.+2).
Aufstellung und Statistik: Haldensleber SC – SV Eintracht Emseloh
Haldensleber SC: Switala – Krüger, Thieke, Stadler, Zimmermann (48. Wille), Grabenberg, Schunaew, Von Ameln, Hebekerl (77. Sengewald), Hevekerl, Girke (63. Ebel)
SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Heimur, Aljindo, Stache, Polívka, Shevtsov, Mukhoid, Schmidt (85. Vrba), Stamm, Bozhok, Molochko (80. Senft)
Tore: 0:1 Philipp Stache (5.), 0:2 Philipp Stache (39.), 1:2 Matas Gabertas (59.), 1:3 Dominik Polívka (81.), 1:4 Philipp Stache (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Clemens Bartlau, Albert Lehmann; Zuschauer: 57