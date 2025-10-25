Für den Gastgeber BSV Halle-Ammendorf endete das Spiel gegen den SV Blau-Weiß Zorbau am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem BSV Halle-Ammendorf und SV Blau-Weiß Zorbau. 145 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion der Waggonbauer. Schiedsrichter Franz Unger (Leipzig) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

BSV Halle-Ammendorf gleichauf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 0:0

Der BSV Halle-Ammendorf rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SV Blau-Weiß Zorbau

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hotopp, Meyer (87. Dabel), Pannier, Niesel, Kowalski (78. Schubert), Schmitz, Hoffmann, Englich (78. Piven), Winkler, Kunze

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Neuhaus, Neuhaus, Seidel (69. Engl), Maier, Souvatzoglou, Hatim, Tsipi (83. Sothen), Omerovic, Strauchmann, Bondarenko (80. De Pinho Gomes)

; Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Max Grünwoldt, Daniel Fritzsche; Zuschauer: 145