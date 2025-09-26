Dem SC Bernburg gelang es am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Eintracht Emseloh mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 75 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bernburg/MTU. Bernburg – Emseloh: Nachdem der SC Bernburg an diesem Freitag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Es waren bereits 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Jihad Tarek Aljindo mit einem Strafstoß für Emseloh traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bernburger revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor durch Till Raeck erzielt.

SC Bernburg Kopf an Kopf mit SV Eintracht Emseloh – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. Bernburgs Niclas Becker konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.15 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Carlos Krüger, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (79.). Der SC Bernburg hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Eintracht Emseloh

SC Bernburg: Schneider – Fahland (90. Binkau), F. Lange, Strobach (46. Becker), Raeck (85. Gohl), Heitzmann, Hilmer (82. Heute), Staat (80. Weigel), Krüger, L. Lange, Schauer

SV Eintracht Emseloh: Hanzal – Aljindo, Vrba (58. Petrai), Molochko (70. Senft), Shevtsov, Cibulka, Polívka, Stamm (66. Heimur), Schüt (83. Mukhoid), Bozhok (78. Citaku), Aljindo

Tore: 0:1 Jihad Tarek Aljindo (26.), 1:1 Till Raeck (50.), 2:1 Niclas Becker (68.), 3:1 Carlos Krüger (79.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Reinhard Franke, Milli Funke; Zuschauer: 75