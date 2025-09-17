Der SC Bernburg errang am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 77 Fußballfans einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Zorbau.

Bernburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Dienstag den 77 Besuchern der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 geboten. Die Bernburger waren den Gästen aus Zorbau mit 4:1 (2:1) souverän überlegen.

Gleich nach dem Anstoß schoss Carlos Krüger das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Niklas Neuhaus (13.) erzielt wurde.

1:1 im Duell zwischen SC Bernburg und SV Blau-Weiß Zorbau – Minute 13

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg steckte einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. Franz Lange traf für Bernburg in Minute 31 und Jamie Liam Bichtemann in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SC Bernburg musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

35 Minuten nach der Pause konnte Krüger (Bernburg) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 4:1 verließen die Bernburger den Platz als Sieger. Der SC Bernburg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Zorbau

SC Bernburg: Friedrich – Hilmer (74. L. Lange), Schmidt (83. Weigel), Strobach, Fahland (55. Bichtemann), Heitzmann, Krüger, Schauer, F. Lange, Binkau, Raeck

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Hatim (74. Jose Malu), Beer (46. Souvatzoglou), Strauchmann, Neuhaus, Engl, Stelmak (60. Omerovic), Seidel, De Pinho Gomes, Gomes Da Silva (60. Maier), Neuhaus (60. Sothen)

Tore: 1:0 Carlos Krüger (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (13.), 2:1 Franz Lange (31.), 3:1 Jamie Liam Bichtemann (58.), 4:1 Carlos Krüger (80.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Daniel König; Zuschauer: 77