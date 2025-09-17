Dem SC Bernburg glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den SV Blau-Weiß Zorbau mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 77 Zuschauer waren live dabei.

Bernburg/MTU. Die 77 Besucher der Sparkassen-Arena Bernburg Pl.3 haben am Dienstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bernburger besiegten das Team aus Zorbau mit 4:1 (2:1) souverän.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Carlos Krüger das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Niklas Neuhaus (13.) erzielt wurde.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg steckte einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe. Franz Lange traf für Bernburg in Minute 31 und Jamie Liam Bichtemann in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Bernburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SC Bernburg kassierte noch einmal Gelb. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

35 Minuten nach der Pause konnte Krüger (Bernburg) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 4:1 gingen die Bernburger als Sieger vom Platz. Der SC Bernburg sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Blau-Weiß Zorbau

SC Bernburg: Friedrich – Strobach, Raeck, Schmidt (83. Weigel), Heitzmann, Fahland (55. Bichtemann), Schauer, Binkau, Hilmer (74. L. Lange), F. Lange, Krüger

SV Blau-Weiß Zorbau: Strauchmann – Hatim (74. Jose Malu), Gomes Da Silva (60. Maier), Strauchmann, Neuhaus, Neuhaus (60. Sothen), Seidel, Beer (46. Souvatzoglou), Engl, Stelmak (60. Omerovic), De Pinho Gomes

Tore: 1:0 Carlos Krüger (2.), 1:1 Niklas Neuhaus (13.), 2:1 Franz Lange (31.), 3:1 Jamie Liam Bichtemann (58.), 4:1 Carlos Krüger (80.); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Philipp Seyffert, Daniel König; Zuschauer: 77