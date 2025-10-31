Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang der SV Fortuna Magdeburg ein 2:1 (1:1)-Heimsieg über den BSV Halle-Ammendorf.

Magdeburg/MTU. Magdeburg – Halle-Ammendorf: Nachdem die SV Fortuna Magdeburg an diesem Freitag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (1:1).

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Magdeburger (16., 20.). Es waren bereits 30 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Laurenz Hoffmann für Halle-Ammendorf traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Fabian Karow den Ball ins Netz (34.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

SV Fortuna Magdeburg Kopf an Kopf mit BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 34

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Benedikt Megel kam rein für Malte Domitz und Patrick Thon für Phillip Leonard Rudolph. Auf der Gastseite sprangen Max Matthias Kowalski für Dmytro Piven und Lennart Klein für Dominic Winkler ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 55. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In der 90. Minute gelang es Bleon Rexhepi, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Magdeburger Team den Sieg zu verschaffen (90.). In Spielminute 90 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – BSV Halle-Ammendorf

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Pide, Lange, Sturm (81. Bimenyimana), Riemann, Domitz (46. Megel), Kauka, Steinbach (70. Rexhepi), Ehrenberg, Karow (60. Kovkrak), Rudolph (53. Thon)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Winkler (81. Klein), Pannier, Dabel, Schmitz, Piven (46. Kowalski), Hotopp, Schubert (85. Piontek), Englich, Niesel, Hoffmann

Tore: 0:1 Laurenz Hoffmann (30.), 1:1 Fabian Karow (34.), 2:1 Bleon Rexhepi (90.); Zuschauer: 110