Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga gelang dem SSC Weißenfels ein 2:1 (2:0)-Triumph über den BSV Halle-Ammendorf.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 101 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Gleich nach Anpfiff schoss Timm Koch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Die Weißenfelser legten in der 22. Minute nach. Diesmal war Andrii Zozulia der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

SSC Weißenfels führt in Minute 22 mit 2:0

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Pascal Pannier, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (79.). Die Weißenfelser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – Zozulia (77. Lehmann), Puphal, Purrucker (87. Schneider), Schumann, Luib (90. Beyer), Raßmann, Dierichen (46. Necke), P. Koch (73. Hafkesbrink), T. Koch, Zerbe

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schöneck (90. Klein), Pannier, Schubert (46. Kowalski), Niesel, Winkler (73. Hartmann), Agwu (65. Piven), Hoffmann, Dabel, Kunze, Schmitz

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101