Einen 3:2 (3:2)-Heimsieg gegen den Haldensleber SC heimste der SSC Weißenfels am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Weißenfels/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der SSC Weißenfels und der Haldensleber SC am Freitag 3:2 (3:2) getrennt.

Carlo Purrucker (SSC Weißenfels) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Leonard Grabenberg (2.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SSC Weißenfels gegen Haldensleber SC – Minute 2

Tor Nummer drei schoss Purrucker für Weißenfels (14.). Es blieb spannend. Rick Bögelsack (Haldensleber) traf in Minute 21. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Jonas Schumann (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Weißenfelser Elf erzielen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – Haldensleber SC

SSC Weißenfels: Lohmann – Puphal, Raßmann (86. Löser), P. Koch, Dierichen, T. Koch, Zerbe, Luib, Hafkesbrink (75. Schneider), Purrucker (79. Olajide), Schumann (46. Necke)

Haldensleber SC: Switala – Thieke (77. Neumann), Bögelsack, Hevekerl (77. Wille), Grabenberg (67. Hebekerl), Hüttl, Schunaew, Ebel, Ebel, Mäde (72. Boege), Hartmann (46. Bögelsack)

Tore: 1:0 Carlo Purrucker (1.), 1:1 Leonard Grabenberg (2.), 2:1 Carlo Purrucker (14.), 2:2 Rick Bögelsack (21.), 3:2 Jonas Schumann (45.+3); Zuschauer: 129