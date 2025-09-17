Der SV Blau-Weiß Dölau erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 127 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Merseburg.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Mittwoch den 127 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Merseburg durch.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Maximilian Faris Kamm Al Azzawe für Dölau traf und acht Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (53.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Das finale Tor der Partie fiel 15 Minuten nach der Halbzeitpause, als Justin Kreideweiß den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (60.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Redmann (82. Hermann), A. Hensen, Groß, H. Hensen, Köhler, Kamm Al Azzawe (61. Pultke), Kreideweiß, Prinzler, Lippoldt, Haensch (88. Dragon)

VfB Merseburg: Przigode – Hillemann, Voigt, Wagner, Nicodemus, Arndt (86. Erovic), Berndt (64. Frühauf), Taubert, Dähne (61. Bierschenk), Wagner, Knerler

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127