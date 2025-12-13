Eine Niederlage für den SV Blau-Weiß Dölau besiegelte den 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 1:2 (0:2).

Halle/MTU. Das Match zwischen Dölau und Magdeburg ist mit einer deutlichen 1:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In Minute 16 schoss Ali Maarouf das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Maarouf den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

41. Minute: SV Blau-Weiß Dölau liegt 0:2 zurück

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Justin Kreideweiß den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Dölau erlangte (75.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Blau-Weiß Dölau wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SV Fortuna Magdeburg beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV Fortuna Magdeburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Pultke (75. Burghardt), Gros, H. Hensen (61. Redmann), Kreideweiß, Prinzler, Groß, Grüneberg (46. Giese), Lippoldt (46. A. O. Haensch), Köhler, A. Hensen

SV Fortuna Magdeburg: Watanabe – Karow (82. Steinbach), Pide, Riemann (82. Valle Pousa), Lange, Rudolph, Sturm, Weidemeier, Thon (82. Flentje), Maarouf (86. Kovkrak), Domitz

Tore: 0:1 Ali Maarouf (16.), 0:2 Ali Maarouf (41.), 1:2 Justin Kreideweiß (75.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Philipp Haacke; Zuschauer: 71