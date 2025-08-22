Fußball-Verbandsliga: Mit einem überzeugenden 5:0 (0:0) ging die SV Fortuna Magdeburg von Coach Dirk Hannemann aus dem Spiel mit dem SV 1890 Westerhausen vom Platz.

Magdeburg/MTU. Die 87 Besucher des Stadions Schöppensteg haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Magdeburger besiegten das Team aus Westerhausen mit 5:0 (0:0) deutlich.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut in Gange, als Drilon Halilaj für Magdeburg traf und in Spielminute 59 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg kassierte dreimal Gelb (62.). Die Magdeburger waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 77 wurde ein weiteres Tor durch Luk Alfred Ehrenberg erzielt.

SV Fortuna Magdeburg in Minute 77 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Dirk Hannemann im gegnerischen Tor. Maximilian Gerwien traf in Minute 82 und Ehrenberg in Minute 83. Spielstand 4:0 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg steckte noch einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor Abpfiff, konnte Gerwien (Magdeburg) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die SV Fortuna Magdeburg rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV 1890 Westerhausen

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Steinbach (73. Valle Pousa), Domitz, Gerstner (22. Gerwien), Kauka, D. Halilaj (85. A. Halilaj), Maarouf (74. Ehrenberg), Weidemeier, Lange, Schüler (84. Bimenyimana), Riemann

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Winter (37. Rojas Peredes), Kale, Eckert (61. Rodrigues Lima Filho), Lehmann, Masaka (61. Santana Lisboa), Masur, Miranda Conceicao, Ribeiro De Oliveira, Dantas Caldas, Gomes Paranagua

Tore: 1:0 Drilon Halilaj (59.), 2:0 Luk Alfred Ehrenberg (77.), 3:0 Maximilian Gerwien (82.), 4:0 Luk Alfred Ehrenberg (83.), 5:0 Maximilian Gerwien (89.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Toni Pulst, Daniel König; Zuschauer: 87