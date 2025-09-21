Die SV Fortuna Magdeburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 102 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Bernburg.

Magdeburg/MTU. In einer überraschenden Wende hat die SV Fortuna Magdeburg nach einem klaren Rückstand den SC Bernburg mit einem 3:1 (2:1) bezwungen.

Dustin Strobach traf für den SC Bernburg in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Drilon Halilaj (26.) erzielt wurde.

26. Minute SV Fortuna Magdeburg und SC Bernburg im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Nils Lange konnte seinem Team in Minute 38 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 5

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Albert Halilaj, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 93 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SC Bernburg

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Gerstner (81. Sturm), D. Halilaj (65. Valle Pousa), A. Halilaj (65. Steinbach), Kovkrak, Pide, Weidemeier, Megel, Lange, Domitz, Kauka (81. Ehrenberg)

SC Bernburg: Schneider – Schauer, Hilmer (78. Heute), Heitzmann, Lange, Binkau (46. Lange), Fahland, Krüger, Schmidt (50. Staat), Raeck, Strobach

Tore: 0:1 Dustin Strobach (17.), 1:1 Drilon Halilaj (26.), 2:1 Nils Lange (38.), 3:1 Albert Halilaj (58.); Schiedsrichter: Alexander Lück (Thale); Assistenten: Moritz Winter, David Kawitzke; Zuschauer: 102