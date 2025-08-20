Kai Havertz bekommt im Sturm des FC Arsenal große Konkurrenz durch einen teuren Neuzugang. Jetzt droht ihm durch eine neue Verletzung offenbar auch eine Zwangspause.

London - Fußball-Nationalspieler Kai Havertz bleibt offenbar weiter vom Verletzungspech verfolgt. Nach Informationen des Portals The Athletic hat sich der Offensivspieler des FC Arsenal am Knie verletzt und muss vorerst pausieren.

Wie lange der 26-Jährige ausfällt, sollen genauere Untersuchungen ergeben. Beim öffentlichen Training am Mittwochmorgen habe der deutsche Profi nicht teilgenommen, schrieb The Athletic. Arsenal sondiere demnach bereits aktiv den Transfermarkt wegen eines möglichen Ersatzes für Havertz.

Große Konkurrenz durch teuren Neuzugang

Havertz war beim erfolgreichen Ligastart der Gunners im Auswärtsspiel bei Manchester United (1:0) nach einer Stunde für den schwedischen Neuzugang Viktor Gyökeres eingewechselt worden. In der Vorbereitung hatte Havertz wegen Beschwerden kurzzeitig passen müssen, in der Vorsaison war er wegen einer Oberschenkelverletzung gar rund drei Monate ausgefallen.

Durch die rund 65 Millionen Euro teure Verpflichtung von Gyökeres gehen Insider davon aus, dass Havertz bei Trainer Mikel Arteta nicht mehr als Mittelstürmer eingeplant ist. Der Ex-Leverkusener könnte aber auch als hängender Stürmer, auf der Zehner-Position oder auf dem offensiven Flügel spielen.