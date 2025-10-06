Die Arbeit von Adi Hütter bei der AS Monaco steht auf dem Prüfstand. Berichten zufolge sucht der Club einen Nachfolger - eine Spur führt zu einem ebenfalls früheren Bundesliga-Coach.

Monaco - Die AS Monaco soll Berichten zufolge einen Nachfolger für den in die Kritik geratenen früheren Bundesliga-Trainer Adi Hütter suchen. Wie der Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, befasse sich der Verein aus der französischen Ligue 1 mit Nachfolgern für den 55 Jahre alten Österreicher. „Adi Hütter könnte während der Länderspielpause entlassen werden“, schrieb der Italiener in dem Beitrag.

Zuletzt hatte auch die Sportzeitung „L'Équipe“ berichtet, dass die sportliche Führung nach dem 2:2 im Derby gegen Nizza den Markt sondiere, um einen Nachfolger zu finden. Das Blatt schrieb, dass die Suche nach einem Nachfolger weit fortgeschritten sei und es sich dabei um Edin Terzic handeln könnte. Der frühere BVB-Trainer führte die Dortmunder 2024 ins Finale der Champions League und ist seit Ende Juni desselben Jahres nicht mehr im Amt.

Vertrag erst zu Jahresbeginn verlängert

Dabei steht Monaco aktuell nur drei Punkte hinter Tabellenführer Paris Saint-Germain. Zuletzt gab es jedoch in drei Partien keinen Sieg, darunter ein 2:2 gegen Manchester City in der Champions League. Dort ging zuvor der Auftakt beim FC Brügge 1:4 verloren.

Hütter hatte seinen Vertrag zu Beginn des Jahres bis 2027 verlängert. In der vergangenen Saison wurde Monaco Drittplatzierter in der Liga. Seit Juli 2023 steht Hütter bei Monaco unter Vertrag. Zuvor hatte er in Deutschland Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach trainiert.