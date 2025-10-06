Omar Ingi Magnusson erwischt in Hamburg erneut einen Sahnetag. Kurz vor Schluss leistet sich der Isländer jedoch einen Ballverlust, der dem SC Magdeburg um ein Haar einen Punkt kostet.

Magnusson ballert sich vorbei an Gidsel an die Spitze

Omar Ingi Magnusson ließ sich in Hamburg auch nicht von zwei Gegenspielern – hier Elias Kofler (l.) und Andreas Magaard – stoppen.

Hamburg - Beinahe wäre Omar Ingi Magnusson der tragische Held beim Auswärtsspiel des SC Magdeburg in Hamburg geworden. 14 Sekunden vor Schluss verlor er nach einem leichten Stoß den Ball, womit sich dem HSV Hamburg die Chance auf den Ausgleich bot. Doch Frederik Bo Andersen warf über das Tor. Und nach der anschließenden Videoüberprüfung durften sich die Grün-Roten endgültig über den 30:29-Erfolg freuen.