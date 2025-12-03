Das eigentlich erste Erfolgserlebnis von Florian Wirtz beim FC Liverpool wird nicht für den Nationalspieler gewertet. Zum Sieg hat es nicht gereicht.

Liverpool - Florian Wirtz muss weiter auf seinen ersten Treffer für den FC Liverpool warten, hat aber großen Anteil am 1:1 (0:0) gegen den FC Sunderland. Der Nationalspieler sorgte in der Schlussphase eigentlich für den Ausgleich, doch der Treffer wurde als Eigentor gewertet. Liverpool bleibt damit als Tabellenachter im Mittelfeld stecken. Überraschungsaufsteiger Sunderland steht auf Rang sechs.

Wirtz jubelt nach Eigentor

Wirtz hatte in der ersten Hälfte bereits Pech: Sein Schuss ging an das Außennetz (24. Minute). Auf der Gegenseite hatten die Reds Glück: Ein Versuch von Trai Hume lenkte Liverpool-Torhüter Alisson an die Latte (27.).

Sunderland-Profi Chemsdine Talbi nutzte in der zweiten Hälfte eine der wenigen Torchancen zum 0:1 (68.). Liverpool-Kapitän Virgil van Dijk fälschte unhaltbar für Alisson ab. Dann jubelte Wirtz: Nach einer starken Einzelleistung lenkte Nordi Mukiele den Versuch des Deutschen so ab, dass es als Eigentor gewertet wurde (81.). In der Nachspielzeit verpasste Wilson Isidor den Sunderland-Erfolg, weil Federico Chiesea kurz vor der Linie für Alisson klären konnte.

Merino-Tor reicht Spitzenreiter Arsenal

Spitzenreiter FC Arsenal hat seinen Vorsprung auf Verfolger Manchester City wieder auf fünf Punkte ausgebaut. Durch das 2:0 (1:0) gegen den FC Brentford haben die Gunners wieder fünf Punkte Vorsprung auf Erling Haaland und dessen Team.

Mikel Merino (11.) und Bukayo Saka (90.+1) waren für Arsenal erfolgreich und sorgten für den 15. Erfolg aus den vergangenen 17 Pflichtspielen. An der besten Chance für Brentford waren zweite deutsche Profis beteiligt: Eine Vorlage von Vitaly Janelt köpfte der ehemalige Freiburger Kevin Schade an die Latte (21.).