London - Dieser Last-Minute-Sieg kann Hunderte Millionen Euro wert sein: Der AFC Sunderland hat den Aufstieg in die Premier League geschafft. Das Team gewann das Playoffs-Finale gegen Sheffield United im ausverkauften Wembleystadion in London mit 2:1. Das entscheidende Tor erzielte Tom Watson in der Nachspielzeit (90.+5).

Tyrese Campbell hatte Sheffield in der 25. Minute zunächst in Führung gebracht, Eliezer Mayenda glich in der 76. Minute aus. Kurz vor Ende der Partie schlug dann Watson zu und brachte den zwischenzeitlich in die dritte Liga abgestürzten Traditionsclub erstmals seit der Saison 2016/17 zurück in die Premier League.

Das ist der Aufstieg in die Premier League wert

Die entscheidende Partie um den Aufstieg in die Premier League wird oft auch als „Millionenspiel“ oder „wertvollstes Spiel im Fußball“ bezeichnet. Wie der Sportfinanzanalyst Deloitte einmal ausgerechnet hat, kommt der Sprung in die englische Eliteliga in den kommenden drei Spielzeiten einer Umsatzsteigerung von mindestens 135 Millionen Pfund gleich, umgerechnet 158,5 Millionen Euro. Dieser Betrag könnte über fünf Jahre auf 265 Millionen Pfund steigen, wenn der Verein in seiner ersten Saison den Abstieg vermeidet.