Mönchengladbach - Der Mönchengladbacher Fußball-Profi Patrick Herrmann beendet im kommenden Sommer seine aktive Karriere. Wie der Bundesligist mitteilte, wird der 33-Jährige dem Verein aber abseits des Platzes erhalten bleiben.

„Gesundheitlich ist die aktuelle Saison ein Kampf für mich, dem ich mich nach reiflicher Überlegung ergeben muss. Doch ich blicke zurück auf eine Zeit voller Leidenschaft, Hingabe und unvergesslicher Momente“, sagte der zweimalige Nationalspieler.

Hermann lief in den vergangenen 16 Jahren für Mönchengladbach auf, bestritt insgesamt 418 Pflichtspiele und erzielte 56 Tore. Nur Berti Vogts (538), Uwe Kamps (518), Herbert Wimmer (469) und Wolfgang Kleff (430) kamen in der Vereinshistorie auf mehr Einsätze. Der schnelle Offensivspieler war 2008 vom 1. FC Saarbrücken in die U19 von Borussia gewechselt. Sein Bundesliga-Debüt hatte er am 16. Januar 2010 beim 1:2 gegen den VfL Bochum gefeiert.

„Seine Karriere ist wirklich außergewöhnlich und ein Blick auf die Namen derer, von denen er in der Rangliste der Rekordspieler Borussias umgeben ist, verdeutlicht dies“, kommentierte Geschäftsführer Sport Roland Virkus. „Dass er dem Verein auch in Zukunft erhalten bleiben und in der Sponsoring-Abteilung seine Leidenschaft für den Verein einbringen wird, freut uns außerordentlich.“