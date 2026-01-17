Für Real Madrid gibt es nach turbulenten Tagen wieder ein Erfolgserlebnis. Kylian Mbappé leitet den Sieg gegen Levante ein.

Madrid - Real Madrid hat erstmals nach der Trennung von Trainer Xabi Alonso wieder ein Spiel gewonnen. Der spanische Fußball-Rekordmeister bezwang in der Liga daheim den Abstiegskandidaten UD Levante mit 2:0 (0:0). Nach dem peinlichen Pokal-Aus beim Zweitligisten Albacete unter der Woche war es für den neuen Trainer Álvaro Arbeloa der erste Sieg.

Nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit gab es zunächst Pfiffe im Bernabéu-Stadion. Wegbereiter des Erfolges war dann Kylian Mbappé. Der französische Stürmerstar holte einen Foulelfmeter heraus, den er in der 58. Minute selbst zur Führung verwandelte. Raul Asencio erhöhte sieben Minuten später per Kopf.

Damit rückte Real in der Meisterschaft zumindest bis zum Sonntag auf einen Punkt auf den FC Barcelona heran. Der Spitzenreiter tritt dann bei Real Sociedad San Sebastián an.