Als Lohn für WM-Silber werden zwei DHB-Spielerinnen ins All-Star-Team gewählt. Eine von ihnen ist 37 Jahre alt und wirft im gesamten Turnier fast 50 Tore. Auch Viola Leuchter darf sich freuen.

Rotterdam - Gleich zwei deutsche Handballerinnen stehen im All-Star-Team der Weltmeisterschaft. Nach der deutschen Final-Niederlage gegen Norwegen wählte der Weltverband IHF die DHB-Kapitänin Antje Döll, die mit 49 Treffern beste deutsche Werferin war, und Rückraumspielerin Emily Vogel in den Kreis der Besten. Die norwegische Welthandballerin Henny Reistad erhielt den Preis für die wertvollste Spielerin des Turniers (MVP).

Obwohl Katharina Filter das beste Turnier ihrer Karriere spielte, wurde Norwegens Torhüterin Katrine Lunde ins All-Star-Team berufen. Die 45 Jahre alte Rekord-Nationalspielerin ihres Landes bestritt im Endspiel die letzte Partie für Norwegen. DHB-Rückraumspielerin Viola Leuchter wurde zur besten jungen Spielerin des Turniers gewählt.