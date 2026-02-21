Max Langenhan verpasst bei Olympia die Glückwünsche des Bundeskanzlers Friedrich Merz, weil er einen Anruf wegdrückt. In einem Gespräch hat er sich nun „zehnmal voller Hochachtung entschuldigt“.

Frankfurt/Main - Rodel-Olympiasieger Max Langenhan hat von Bundeskanzler Friedrich Merz volle Absolution für seinen Handy-Fauxpas während der Winterspiele erhalten. „Für ihn war das gar kein Problem. Wir hatten noch einmal Kontakt, das war sehr schön. Ich habe mich zehnmal voller Hochachtung entschuldigt“, berichtete Langenhan beim „Ball des Sports“ in Frankfurt am Main.

Nach seinem Triumph im Einsitzer hatte der 26-Jährige einen Anruf des Regierungschefs, der ihm zur Gold-Fahrt gratulieren wollte, weggedrückt. Weil der Thüringer mit der ihm unbekannten Telefonnummer nichts anfangen konnte und sich just zu der Zeit ein Gratulationsvideo der Reality-Stars Carmen und Robert Geiss ansah, wischte er den Anruf weg. Im Nachhinein habe ihm das „richtig leidgetan“, sagte Langenhan.

Nummer nun notiert: „Bin aber sicher, dass es nicht seine eigene ist“

Mittlerweile hat der zweimalige Olympiasieger, der in Italien auch Gold mit der Mannschaft gewann, die betreffende Telefonnummer gespeichert. „Ich bin mir aber sicher, dass es nicht seine eigene ist. Das wäre ja wild vom Datenschutz her. Ich würde aber ohnehin nicht zurückrufen, denn ich denke, er hat gerade ganz viele wichtige Termine. Die gehen vor“, sagte Langenhan.