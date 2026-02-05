Ski-Superstar Lindsey Vonn will trotz Verletzung bei den Olympischen Winterspielen starten. Dabei geht es ihr um mehr als Medaillen.

Cortina d'Ampezzo - Alpin-Superstar Lindsey Vonn verfolgt die Aktionen der Einwanderungsbehörde ICE in ihrem Heimatstaat Minnesota mit Sorge. „Ich habe Familie und Freunde in Minnesota, wo ich aufgewachsen bin. Mein Herz ist unglaublich schwer für alle zu Hause“, sagte die 41 Jahre alte US-Amerikanerin auf einer Pressekonferenz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Cortina d'Ampezzo.

Vonn ist in Minnesotas Hauptstadt Saint Paul geboren, die mit Minneapolis zusammen die Metropolregion Twin Cities bildet. In Minneapolis waren bei Einsätzen von ICE-Beamten eine Frau und ein Mann erschossen worden. Dies hatte zahlreiche weitere Protestaktionen ausgelöst.

Was Lindsey Vonn noch sagt

„Ich glaube, das Beste, was ich tun kann, ist genau das zu tun, was ich gesagt habe: Aufrechtzubleiben, Hoffnung zu haben und der Welt zu zeigen, was Amerika ist, wer wir als Menschen sind, denn wir sind mehr als das, was gerade passiert“, sagte die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 in Vancouver.

Die 84-malige Weltcup-Siegerin will trotz eines gerissenen Kreuzbandes im linken Knie bei den Winterspielen antreten. Die Verletzung hatte sich die Skirennfahrerin durch einen Sturz im schweizerischen Crans-Montana bei der Olympia-Generalprobe zugezogen.

„Ich kann nur mein Bestes geben, um unser Land bestmöglich zu vertreten. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Das nehme ich sehr ernst. Ich tue immer mein Bestes, um unser Land stolz zu machen, und ich hoffe, dass mir das bei diesen Spielen gelingt“, erklärte Vonn. Ihr erster geplanter Start ist am 8. Februar bei der Abfahrtsentscheidung in Cortina.