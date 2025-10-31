Fast den kompletten Monat fehlt Lamar Jackson den Baltimore Ravens - und führt das Team dann mit vier Touchdowns zu einem Sieg. Die Bilanz ist noch immer mies, die Playoffs aber dennoch realistisch.

Miami - Quarterback Lamar Jackson ist in der NFL ein beeindruckendes Comeback gelungen. Der Spielmacher der Baltimore Ravens führte sein Team zu einem klaren 28:6 gegen die Miami Dolphins und kam dabei auf vier Touchdown-Pässe. Wegen Oberschenkelproblemen hatte Jackson die drei vorausgehenden Football-Partien verpasst und im Oktober noch gar nicht gespielt.

Die Ravens waren als Titelkandidat in die Saison gestartet, stehen nach acht Partien aber bei nur drei Siegen. Vor dem Erfolg in Miami hatten nur drei NFL-Teams seltener gewonnen als Baltimore. Die Dolphins zählen bislang ebenso zu den Enttäuschungen der Saison und stehen nun bei zwei Siegen nach neun Partien.

Trotz der schlechten Bilanz haben die Ravens allerdings noch alle Chancen auf die Playoffs. In der AFC North stehen die Pittsburgh Steelers an der Spitze und auf einem sicheren Playoff-Platz - mit nur einem Sieg mehr als Baltimore. Auch die Cincinnati Bengals und die Cleveland Browns spielen bislang eine enttäuschende Saison.