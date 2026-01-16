Sebastian Vettel arbeitete bei Ferrari schon mit Riccardo Adami zusammen. Lewis Hamilton tat sich mit dem Italiener als Renningenieur schwer. Nun hat Ferrari Konsequenzen gezogen.

Maranello - Nach viel Ärger am Boxenfunk bekommt Formel-1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton einen neuen Renningenieur. Nach zahlreichen über das Teamradio hörbar ausgetragenen Auseinandersetzungen mit dem englischen Superstar wird Riccardo Adami (52) versetzt. Wie Ferrari mitteilte, kümmert sich der frühere Renningenieur von Sebastian Vettel künftig unter anderem um die Nachwuchsakademie der Scuderia. Ein Nachfolger für den Italiener werde „zu gegebener Zeit“ bekanntgegeben.

Hamilton hat eine deprimierende Premierensaison bei Ferrari hinter sich. Der siebenmalige Weltmeister blieb erstmals in seiner Karriere ohne Podestplatz in einem Grand-Prix-Jahr. Der Austausch mit Adami über Funk hinterließ bei dem 41 Jahre alten Hamilton während der vergangenen Saison immer wieder Frust und Unverständnis. Ferrari stellt am 23. Januar seinen neuen Rennwagen vor.