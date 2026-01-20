Leichtathletin Konstanze Klosterhlafen gibt sich nach schwierigen Jahren kämpferisch. Die Langstreckenläuferin ist überzeugt davon, dass die besten Jahre noch vor ihr liegen.

Berlin - Die frühere Leichtathletik-Europameisterin Konstanze Klosterhalfen blickt trotz vieler Rückschläge in den vergangenen Jahren immer noch optimistisch in die Zukunft. „Die besten Jahre liegen noch vor mir. Es war zwar manchmal nicht einfach, aber ich habe gelernt, dass man Zeit braucht, um Rückschläge zu akzeptieren und daraus zu lernen.“, sagte die Langstreckenläuferin dem Internetportal „web.de“.

Ihr Ziel sei es, „bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen konstant konkurrenzfähig zu sein“, erklärte Klosterhalfen, die in der Vergangenheit von Verletzungen und Infekten gebeutelt war. Die Europameisterin von 2022 in München über die 5.000 Meter wolle „alle Chancen nutzen, um wieder Wettkampfpraxis zu sammeln“.

Klosterhalfen will bei EM in Birmingham dabei sein

Eines ihrer Ziele für dieses Jahr ist die EM im britischen Birmingham im August. „Die Europameisterschaften stehen auf dem Plan, aber es gibt noch viele Möglichkeiten, etwa Straßenrennen oder die Straßen-WM“, erklärte Klosterhalfen.

Die 28-Jährige sprach auch über negative Reaktionen auf ihre Leistungen in den sozialen Netzwerken. „Natürlich bekommt man vieles mit. Negative Kommentare oder Bewertungen können sehr verletzend sein, weil man als Athletin jeden Tag hart arbeitet und nicht immer sofort Ergebnisse sieht. Aber ich habe ein großartiges Umfeld, das mich auffängt, unterstützt und motiviert. Ich versuche, mich auf positives Feedback zu konzentrieren“, äußerte Klosterhalfen.