Die Schüler der Ströbecker Grundschule Dr. Emanuel Lasker trainieren mit den Regionalliga-Kickern vom VfB Germania Halberstadt.

Halberstadt l Zum diesjährigen Auftakt des bereits in 2018 erfolgreich gelaufenen Regionalprojekts „Germania macht Schule“. gestalteten die Regionalliga-Spieler Philipp Knechtel, Mardochee Camille Tchakoumi Essengue und Dennis Blaser vom VfB Germania Halberstadt eine eigene Doppeltrainingseinheit für die Grundschüler der Ströbecker Einrichtung Dr. Emanuel Lasker mit kooperativen Ganztagsangeboten. Unterstützt wurde das Trio vom Sportlichen Leiter, Enrico Gerlach. Die Regionalliga-Kicker hatten ein gemischtes Programm geschicklichkeitsfördernder Übungen in Verbindung mit fußballspezifischen Elementen, wie dem Torabschluss, vorbereitet.

Insgesamt nahmen an diesem Tag 37 Jungen und Mädchen der Klassenstufen eins bis vier am Training in der Ströbecker Sporthalle in der Unteren Dorfstraße teil. Der zweistündige Termin mit den VfB-Fußballern war die erste Etappe der von den Halberstadtwerken präsentierten Aktion „Germania macht Schule“. Das Format zielt auch im Projektjahr 2019/20 auf die sinnvolle Verbindung von Sport und Gesundheitsvorsorge. Inhaltlicher Schwerpunkt ist dabei der Spaß an der Bewegung.