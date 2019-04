Ein Derby auf Augenhöhe boten sich die Fußball-Landesligisten MSV Börde und MSC 1899 Preussen. Doch die Gäste gewannen 2:0 (0:0).

Magdeburg l Erwartungsfreudige Anhänger beider Teams hofften auf ein spannendes und unterhaltsames Derby zwischen dem MSV Börde und dem MSC 1899 Preussen. Am Ende des lange Zeit ausgeglichnene Spiels jubelten die Gäste, die auch das Rückspiel mit 2:0 für sich entscheiden konnten.

Die Preussen machten im zweiten Spielabschnitt ihre Hausaufgaben, kamen dank des Doppelschlags innerhalb von 120 Sekunden durch Marcus Preuss (72. Minute) und Kapitän Tobias Tietz (74.) zum 2:0 und bleiben in der Tabelle oben dran.

Über weite Strecken ausgeglichen

Es war eine über weite Strecken ausgeglichene Begegnung, die die Gäste dank ihrer Cleverness für sich entschieden. Das sah Routinier Tietz anschließend beim Siegerbierchen nicht anders: „Mit den beiden schnellen Toren haben wir dem Spiel die Luft rausgenommen. Bis dahin war es ein Spiel auf Augenhöhe. Erste Halbzeit war Börde etwas besser, zweite Halbzeit dann wir.“

Nachdem Preuss beim 1:0 mit etwas Glück in Ballbesitz kam und die Preussen mit seinem Schuss von halblinks glücklich machte, erhöhte Tietz nur zwei Minuten später mit einem Sonntagsschuss zum 2:0.

„Den habe ich satt getroffen”, freute sich der 31-Jährige, der längere Zeit wegen Verletzung und Krankheit fehlte, zudem seit einem halben Jahr stolzer Vater ist.

Rassige Duelle auf der rechten Außenbahn

Bördes Winterneuzugang Constantin Hohenegger, der sich auf der rechten Außenbahn rassige Zweikämpfe mit Isaac Bimenyimana lieferte, sprach später auch von einer Partie auf Augenhöhe. „Das Spiel hätte nicht so enden müssen. Aber der Gegner war spritziger vorne. Wir haben dort den Zugriff nicht richtig bekommen. Es war dasselbe wie vor einer Woche in Ilsenburg, wo wir auch einfach kein Tor hinbekommen haben. Doch bin ich stolz, weil wir nicht aufgegeben haben“, so der 19-Jährige. „Ich habe über fussball.de nach einem Verein gesucht, bin so hierher gekommen. Ich schaute mir ein Spiel an und stellte mich beim Trainer vor”, so der nach Nico Rackwitz und Hohenegger dritte Student, der als Letzter des Trios beim MSV Börde anheuerte.

MSV Börde: R. Leonhardt – Gehrmann, Heiße, Lohse, Stellmacher, Hohenee, Heinemann, Maß (56. Kreutzer), Lange, M. Leonhardt (69. Wesemeier), Rudolph Preussen: Ebeling – Dolch, Appel, Kupke, Bimenyimana, Knöfler, Preuss (73. Sommermeyer), Fylypchuk (72. Windelband), Tietz, Dethlefsen, Röhl