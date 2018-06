Am Sonntag empfangen die Hockey-Herren des MSV Börde den Tabellenführer der Mitteldeutschen Liga, den ATV Leipzig II.

Magdeburg l Für den Gastgeber zählt am Sonntag (10 Uhr/GutsMuths-Stadion) nur ein Sieg, will er weiterhin den Tabellenrang zwei in Reichweite behalten. Nur ein voller Erfolg mit den zu vergebenden drei Punkten hält die Stadtfelder zum Erfurter HC in Schlagweite, um dann beim direkten Aufeinandertreffen mit den Blumenstädtern die endgültige Entscheidung zu suchen. Dass dies eine echte Herkulesaufgabe wird, wissen alle Akteure nur zu gut und wollen mit viel Einsatz und Willen das schwierige Unterfangen möglich machen.

Buse sieht Baustellen

Doch dazu ist bereits gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter aus der Messestadt noch mehr gefragt. Denn nach den beiden letzten, wenn auch siegreichen Spielen, musste Börde-Spielertrainer Marc Buse konstatieren, dass noch einige Baustellen schnell beseitigt werden müssen.

So wurde beim Passspiel mitunter zu hektisch und ungenau agiert. Beim Torabschluss dagegen fehlte oftmals noch die nötiger Kaltschnäuzigkeit. Buse sieht den Schlüssel zum Erfolg insbesondere in der Effektivität aus dem Spiel heraus und bei der Verwertung des Hockey-Standards Strafecke.

Alle an Deck

Personell sieht es beim MSV Börde am Sonntag in etwa wie beim Vorwochenspiel gut bestellt aus. Lediglich auf der Torhüter-Position wird für den privat verhinderten Steven Bresch diesmal Carl Göpke als Schlussmann agieren. Zudem wird auch Stephan Zeilinga mitwirken, der eigentlich pausieren wollte, um an seiner Doktorarbeit zu schreiben.