Durchwachsen verlief das Wochenende für die Nachwuchshandballer der TSG Calbe.

Calbe l Besonders schwer hatten es die B-Jungen, die ohne ihren starken Rückhalt Vico Tappenbeck nach Olvenstedt reisten. Bis zum 7:9 (13.) blieb das Team in Schlagweite, geriet gegen den Tabellenführer jedoch zunehmend unter die Räder. Die Partie endete 40:23 (19:10). Nicht wesentlich besser erging es der Calbenser A-Jugend (9.), die mit dem BSV dem amtierenden Tabellendritten gegenüberstand. Die TSG lief bereits nach 24 Sekunden einem Rückstand hinterher, der sich bis zum Abpfiff auf 18:32 (9:14) erhöhte.

HCS - Calbe 10:22 (wJB)

Mit einem 22:10 (3:13)-Erfolg in Staßfurt hat die weibliche D-Jugend ihre Titelambitionen untermauert. Das Team startete von Beginn an mit dem nötigen Druck in Richtung Tor und wusste auch in der Abwehr zu überzeugen. „Sie sind schön an ihren Leuten drangeblieben“, lobte Trainerin Christel Richter und ließ auch die starke Torhüterleistung nicht unerwähnt. Vor allem im ersten Durchgang ließ die TSG-Sieben kaum etwas zu und erhöhte die Führung Schritt für Schritt auf zehn Tore. Danach ließ die Konzentration etwas nach, gefährdet war der Sieg da aber bereits nicht mehr. „Grundsätzlich bin ich zufrieden“, unterstrich auch die Trainerin und hat ebenso wie die Mädchen viel Positives aus dem Spiel mitgenommen.

HCS – Calbe 4:21 (wJE)

Eine ansprechende Leistung brachten die Calbenser E-Mädchen in der Salzlandsporthalle auf die Platte. Das Team zeigte endlich den nötigen Zug zum Tor und lag folgerichtig nach gut acht Minuten mit 7:0 in Führung. Der HC Salzland hatte dem kaum etwas entgegenzusetzen, was auch an der konsequenten Manndeckung der Saalestädterinnen lag. Immer wieder fingen sie Bälle ab oder zwangen die Gastgeber in ungünstige Wurfpositionen. Kam doch einmal eine Spielerin durch, standen die Torhüterinnen parat und hielten ihren Vorderleuten wunderbar den Rücken frei. Dank des komfortablen Vorsprungs ließ Trainerin Julia Ihlo recht frühzeitig auf den Positionen rotieren, ohne dass es dadurch einen Bruch im Spiel gab. Aus der ans sich geschlossenen Leistung ragte Collien Enderling hervor, die mit ihrer bissig-engagierten Abwehrarbeit ihre Gegnerin förmlich zur Verzweiflung trieb.