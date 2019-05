Horst Meißner holte einen Punkt für Wackers Herren 60 beim umkämpften Auswärtsspiel in Schönebeck. Foto: Kevin Sager

Für die Tennisabteilung des SV Wacker Westeregeln verlief der Start in die Sommersaison insgesamt erfolgreich.

Westeregeln l Die Damen 30 des SV Wacker Westeregeln erkämpften sich einen Punkt, genauso wie die Herren 60 im Kreisduell. Noch einiges an Lehrgeld mussten die neu gegründeten Herren bezahlen.

Landesliga, Damen 30

TSV Leuna - Wacker Westeregeln 3:3

Bei Wacker galt in der Sommersaison „Ladies first“. Bereits am Maifeiertag starteten die Landesliga-Frauen in die Spielzeit. Und das mit Erfolg. Denn der Aufsteiger setzte beim TSV Leuna direkt ein Ausrufezeichen und entführte mit dem 3:3 einen Punkt. Wobei es vom Spielverlauf her etwas ärgerlich war für die Wacker-Frauen, führten sie nach den Einzeln doch schon mit 3:1.

Gleich zu Beginn zog zwar Doreen Hillmer klar den Kürzeren, ihre drei Mitspielerinnen machten es aber besser. Jana König schlug ihre in der Leistungsklasse bessere Gegnerin klar mit 2:0 (6:2, 6:3). Auch Cornelia Rohde und Annett Konze fuhren Zwei-Satz-Siege ein. Doch in den Doppeln hatten die Westeregelnerinnen folglich etwas Pech. Hillmer/Rohde siegten im ersten Satz, gaben das Spiel aber noch aus der Hand (6:3, 4:6, 5:7). König/Konze unterlagen ebenfalls erst im dritten Satz (0:6, 7:6, 1:6).

Bereichsliga, Herren

TSG Calbe - Wacker Westeregeln 6:0

Der Start für das neu gegründete Herrenteam aus Westeregeln verlief alles andere als optimal. Jedoch hatten es die Wacker-Herren aus der Bereichsliga im Kreisduell auch direkt mit dem gestandenen Team aus Calbe zu tun. Die TSG-Spieler hatten allesamt deutlich höhere Leistungsklassen und das schlug sich auch im Ergebnis nieder. Nicht ein Satz ging an die Gäste, Nicolas Bothe und Timm Leopold fuhren mit dem 4:6 im jeweils zweiten Satz noch die knappsten Ergebnisse ein.

Bereichsliga, Herren 40

1. TC Magdeburg II - Wacker Westeregeln 2:4

Den einzigen Sieg für Wacker verbuchten am Wochenende die Herren 40. Das erste Auswärtsspiel in der Bereichsliga konnte der Aufsteiger direkt erfolgreich gestalten und einen 4:2-Sieg in Magdeburg bejubeln. „Wir sind sehr zufrieden“, gab Teamleiter Camillo Kaschny zu Protokoll. „Es war ein sehr angenehmes Punktspiel. Das Ergebnis war schon etwas überraschend, aber wir nehmen es gerne mit.“

Von den Leistungsklassen waren die Teams etwa auf einen Niveau und so entwickelte sich ein ansehnliches Tennismatch mit vielen „umkämpften Spielen“, so Kaschny, der sein Einzel klar mit 2:0 gewann (6:4, 6:1). Deutlich enger ging es da schon bei Daniel Christoph zu, der „gute Chancen auf den Sieg hatte“, vor allem nach dem klaren Sieg im zweiten Satz. Doch das Spiel ging 1:2 (4:6, 6:0, 4:6) verloren. Ebenfalls drei Sätze spielte Dirk Seidel, konnte das Match aber für sich entscheiden. Der 2:0-Erfolg von Maurice Witt brachte Westeregeln vor den Doppeln eine 3:1-Führung. In diesen sorgten Kaschny/Seidel mit einem 2:0-Erfolg für die Entscheidung. Es folgte ein „lang andauerndes, umkämpftes Match“, das Christoph/Witt aber knapp mit 1:2 (5:7, 6:4, 4:6) verloren haben.

Bereichsliga, Herren 60

TC Blau-Weiß Schönebeck - Wacker Westergeln 3:3

Selten war eine Punkteteilung gerechter, denn im Bereichsliga-Duell zwischen Schönebeck und Westeregeln standen am Ende nicht nur 3:3 Matchpunkte auf dem Protokoll, sondern auch in den Sätzen (7:7) und den Spielen (57:57) ging das Duell unentschieden aus. „Er war ein sehr enges Spiel, das Unentschieden ist am Ende gerecht, auch wenn durchaus mehr drin gewesen wäre“, berichtete Teamleiter Horst Meißner.

Was er meinte? Der beste Gästespieler Thomas Witte bescherte seinem Team mit einem 2:0-Sieg (6:1, 6:1) einen Traumstart. Helmut Kaschny hingegen unterlag nach Führung mit 1:2. Während Meißner dann wiederum souverän aufspielte (2:0), hatte Klaus Fischer kaum eine Chance. Und auch in den Doppeln entschied dann wieder jeweils ein Team ein Duell für sich. „Unser Doppel war sehr eng“, so Meißner, der gemeinsam mit Witte einen 2:1-Sieg (4:6, 6:4, 7:5) erringen konnte.