Wegen Zigaretten: Diebe richten im neuen Supermarkt in Samswegen großen Schaden an

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Samswegen. - Gerade einmal eine Woche ist der neue Supermarkt in Samswegen geöffnet und schon müssen die Handwerker wieder anrücken. Denn in der Nacht zum Freitag sind Diebe in den „nah und gut“ eingebrochen und haben dabei einen immensen Schaden hinterlassen. Und das nicht nur in der Samsweger Filiale.