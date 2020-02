Der 1. FC Lok Stendal hat in der Verbandsliga der B-Junioren einen 3:1-Erfolg im Abstiegskampf gegen den Haldensleber SC geholt.

Stendal l Der Sieg hat aber einen faden Beigeschmack, kassierten in der zweiten Halbzeit Torwart Cedric Schmidt und Stürmer Francis Sambou eine gelb-rote Karte und fehlen am Wochenende beim Auswärtsspiel gegen Schlusslicht Dölau.

Lok führt früh

Gegen den Vorletzten aus Haldensleben begann das Match für die Lok-Kicker richtig ideal. Ein Eckball flog in der ersten Minute durch Freund und Feind vorbei, auf den langen Pfosten. Dort stand Kapitän Silas Lehmann und brauchte die Kugel nur noch über die Linie zu drücken – 1:0 Stendal.

Die Gäste brauchten einige Minuten, um den Rückstand zu verdauen. Mit zunehmender Spielzeit erreichte der HSC Gleichwertigkeit. Nach einer knappen Viertelstunde gab es dann auch die dicke Ausgleichsmöglichkeit für den Gast. Torwart Cedric Schmidt zeigte eine Glanzparade, verhinderte so den Einschlag.

Sambou erhöht nach guter Anfangsphase

Lok verlegte sich ein wenig auf Konterchancen, sodass Haldensleben zwischendurch ein leichtes Übergewicht hatte. Schmidt im Tor parierte eine weitere Chance. Doch auch die Gastgeber hatten ihre Möglichkeiten. Nach 21 Minuten kam der Gästetorwart zu unentschlossen raus. Francis Sambou legte die Kugel vorbei und schob zum 2:0 ein.

Kurz vor dem Seitenwechsel hätten die Platzherren schon die Vorentscheidung erzielen müssen. Erneut trug Lok einen schönen Angriff vor. Torschütze Sambou wurde freigespielt, doch statt selber zu vollenden, versuchte er noch einen Mitspieler zu bedienen. Der Pass war zu ungenau und die riesen Chance vergeben.

Viel Hektik in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wechsel wurde es noch einmal richtig knifflig, weil die Gastgeber in der hektisch werdenden Partie ihre Nerven nicht im Griff hatten. Sechs Minuten nach der Pause musste Torwart Schmidt zurecht mit Gelb-Rot vom Feld. Feldspieler Silvio Trisek ging in den Kasten, konnte nach 55 Minuten nicht den Anschluss des gerade eingewechselten Maximilian Falke verhindern. Und es kam noch dicker für Lok. Francis Sambou kassierte nach Ballwegschlagen ebenfalls die Ampelkarte (62.). In der Folge packte der Gast die Brechstange aus und verballerte zahlreiche Chancen. In der Nachspielzeit traf Justin Philipp zum 3:1 und das Match war durch.

Statistik

Torfolge: 1:0 Lehmann (1.), 2:0 Sambou (21.), 2:1 Falke (55.), 3:1 Philipp (80.+3).