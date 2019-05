Der 23. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga hat schon einige interessante Partien zu bieten.

Stendal l Der Schinner SV Eintracht erwartet Tabellenführer Rossauer SV. Die SG Havelberg/Kamern trifft auf Germania Klietz.

Das ostelbische Derby zwischen Havelberg/Kamern und Germania Klietz ist kurzfristig vorverlegt worden. Es wird bereits am Freitag um 18.30 Uhr in Kamern gekickt. Die Gastgeber sind durch aus noch im Rennen um den Kreismeistertitel. Es sind zwar momentan acht Punkte bei einem Spiel weniger, doch mit einem Dreier setzt die Marx-Elf Tabellenführer Rossau wieder unter Druck. Zuletzt gab es für Havelberg/Kamern gegen die beiden Schlusslichter zwei satte Kantersiege. Klietz hatte letzte Woche spielfrei und konnte sicher etwas durchschnaufen, sodass vielleicht einige angeschlagene Akteure wieder zurück kehren. Kampflos will die Germania sicher nicht das Derby hergeben.

Rossau in Schinne gefordert

Eine anspruchsvolle Aufgabe hat der Rossauer SV vor sich. In Schinne dürfte es für den feststehen Aufsteiger kein Spaziergang werden, denn die Eintracht hat bis auf die Niederlage bei der SG Havelberg/Kamern zuletzt überzeugt. Goldbeck und Bismark II/Kläden kassierte in Schinne jeweils ein halbes Dutzend. „Wir wollen schon einen Punkt holen“, so Eintracht-Coach Gordon Besa.

Im Tabellenkeller geht das Schneckenrennen zwischen Krüden/Groß Garz und Blau-Weiß Gladigau weiter. Beide Mannschaften müssen auswärts antreten.

Krüden/Groß Garz empfängt Goldbeck

Für Krüden/Groß Garz geht es nach Goldbeck. Die Blau-Gelben haben zuletzt keine Bäume ausgerissen. Trotzdem reichte es in der Vorwoche zu einem 3:1 in Gladigau. Alles andere als ein Heimdreier wäre überraschend.

Schönhausen in Gladigau zu Gast

Die Aufgabe für Schlusslicht Gladigau dürfte sogar noch etwas schwieriger werden. Gegner ist Schönhausen. Die Preussen sind in bester Verfassung, haben bis auf die unglückliche Heimniederlage gegen Schinne in den anderen Spielen immer überzeugend gewonnen. Da hat man wie in der Vorwoche auch mal das nötige Abschlussglück und gewinnt in der Nachspielzeit. Glück hatte auch Schönhausens Ikone Stefan Lemme, der seine langjährige Freundin Corinna kürzliche in den Hafen der Ehe führte.

Am Sonnabend um 13 Uhr trifft die SG Bismark II/Kläden auf Lok Stendal II. Das Match beginnt 13 Uhr. Die Gäste werden wieder mit zahlreichen A-Junioren anreisen. Beim Gastgeber mussten zuletzt in Schinne einige Torhüter auf dem Feld agieren.

Ein Mittelfeldduell gibt es zwischen Post Stendal und Berkau. Bei den Röxern gab in den vergangenen Spielen eine ziemliche personelle Streuung, da oft Stammkräfte fehlen. Spielfrei ist Lüderitz.