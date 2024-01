Die deutsche Meisterin Kristina Isaev hat das Kür-Finale bei den Europameisterschaften der Eiskunstläufer in Litauen erreicht. Auf Goldkurs liegt die Belgierin Loena Hendrickx.

Kaunas - Die deutsche Meisterin Kristina Isaev hat den Sprung in das Kür-Finale bei den Eiskunstlauf-Europameisterschaften im litauischen Kaunas geschafft.

Mit 53,61 Punkten erreichte die 22 Jahre alte Mannheimerin im Kurzprogramm bei ihrem EM-Debüt den 20. Platz. In der Kür am Samstag (12.00 Uhr) gehen 24 Läuferinnen an den Start. Im vergangenen Jahr war Isaev bei den Weltmeisterschaften WM auf den 29. Rang gekommen und hatte den Endkampf verpasst.

Auf Goldkurs liegt die Belgierin Loena Hendrickx. Die EM-Zweite des vergangenen Jahres bekam 74,66 Punkte und führt vor der ebenfalls aus Belgien kommenden Nina Pinzarrone (69,70). Dritte wurde die georgische Vorjahressiegerin Anastassia Gubanowa (68,96).