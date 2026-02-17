Mit kaputtem Knie kämpft sich Ski-Freestylerin Flora Tabanelli auf das Olympia-Podest. Sie verrät, wie ihr Bruder ihr half, trotz der schweren Verletzung den größten Sprung ihres Lebens zu wagen.

Livigno - Für ihren großen Olympia-Traum ging Flora Tabanelli volles Risiko - und wurde belohnt. Trotz eines gerissenen Kreuzbandes gewann die Ski-Freestylerin Bronze im Big Air und bescherte Gastgeber Italien bei den Olympischen Winterspielen die nächste Medaille. „Ich hätte nie erwartet, Bronze zu gewinnen“, sagte die 18-Jährige nach ihrem großen Coup, es war ihr einziger Wettkampf der Saison.

Dabei war ihre Teilnahme bei den Heimspielen vor drei Monaten noch völlig ungewiss. Denn erst im November zog sich die Big-Air-Weltmeisterin bei einem Trainingssturz die schwere Verletzung am rechten Knie zu - ein Landeversuch missglückte. Aber Tabanelli setzte alles auf eine Karte, verzichtete auf eine Operation und ließ sich stattdessen konservativ behandeln.

Titanschiene am Knie

In Livigno trug sie eine „Titanschiene, die mir hilft, das Knie zu stabilisieren – das Band ist ja gerissen, also musste ich weitere Verletzungen verhindern“, erklärte die Gesamtweltcupsiegerin von 2025. Dabei behinderte sie die Schiene etwas: „Sie stört, weil sie in den Skischuh hineinragt, und ich fühle mich damit nicht völlig frei.“

Rührende Worte an ihren Bruder

Doch das alles hielt Tabanelli nicht davon ab, bei ihrer Olympia-Premiere zu starten. Im entscheidenden dritten Run verbesserte sie sich auf den Bronzerang. Gold sicherte sich die Kanadierin Megan Oldham (24) vor Superstar Eileen Gu (China). Ihre Medaille widmete Tabanelli ihrem Bruder Miro, der ebenfalls im Freestyle für die Spiele qualifiziert war: „Diese Medaille gehört zur Hälfte ihm. Er hat Herz gezeigt und alles gegeben, um mir nach der Verletzung zu helfen.“

Tabanellis Geschichte nimmt also ein besseres Ende als jene von Skistar Lindsey Vonn, die trotz eines erst Anfang Februar erlittenen Kreuzbandrisses in der olympischen Abfahrt an den Start ging, stürzte und sich noch schwerer verletzte.

Jetzt kommt Operation

Nun wird sich Tabanelli der Operation an ihrem verletzten Knie unterziehen. „Nach diesen Spielen werde ich operiert, um in der kommenden Saison stärker zurückzukehren“, kündigte sie an.