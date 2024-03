Leon Draisaitl spielt für die Edmonton Oilers in der NHL weiter eine tragende Rolle. Auch Moritz Seider durfte jubeln.

Edmonton - Die Edmonton Oilers haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen Kantersieg gefeiert. Gegen die Buffalo Sabres gewann das Team um Leon Draisaitl Dank eines starken letzten Drittels mit 8:3.

Den Sabres halfen dabei auch zwei Tore von John-Jason Peterka zum zwischenzeitlichen 1:0 und 3:2 nichts. Beim Stand von 3:3 nach Ende des zweiten Drittels drehten die Oilers auf und entschieden das dritte Drittel mit 5:0 für sich. Draisaitl erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2 und steuerte zwei Assists bei. Auf ganze vier Vorlagen kam Superstar Connor McDavid, der nun bei 86 Assists in 65 Spielen steht.

Neben den im Westen fünftplatzierten Oilers festigten auch die Detroit Red Wings im Osten ihren Playoff-Rang (Platz acht). Dafür reichte dem Team um Moritz Seider ein 6:3-Erfolg gegen die New York Islanders.

Nach einem aus sportlicher Sicht über weite Strecken katastrophalen März mit sieben Niederlagen in Folge scheinen sich die Red Wings zum Saisonendspurt allmählich zu rehabilitieren. Seider half dabei in diesem Spiel mit einem Assist zum 1:0. Es war sein insgesamt 30. in der laufenden Spielzeit.

Weniger erfolgreich verlief der Spieltag hingegen für die drei anderen deutschen NHL-Profis. Tim Stützle (ohne Scorerpunkt) verlor mit den Ottawa Senators gegen die St. Louis Blues mit 2:5. Ebenfalls ohne Torbeteiligung blieb Nico Sturm beim 1:4 seiner San Jose Sharks gegen die Tampa Bay Lightning. Philipp Grubauer hielt zwar 34 der 36 Schüsse auf sein Tor, musste sich bei der 1:3-Niederlage der Seattle Kraken gegen die Vegas Golden Knights kurz vor Spielende aber gleich zweimal geschlagen geben. Alle drei Teams haben nur noch theoretische Chancen auf die Play-offs.