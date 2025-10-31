Vier Niederlagen in Serie haben den Hoffnungen der Orlando Magic einen Dämpfer verpasst - im fünften Anlauf gelingt nun der zweite Sieg. Ein anderer Deutscher hat dagegen noch immer nicht verloren.

Charlotte - Basketball-Europameister Franz Wagner hat die Niederlagenserie mit den Orlando Magic in der NBA beendet und bei den Charlotte Hornets mit einem 123:107 den zweiten Saisonsieg geholt. Wagner war mit 21 Punkten der beste Werfer der Partie und kam zudem auf fünf Rebounds und drei Vorlagen, obwohl sein Einsatz wegen Schmerzen an der Ferse vor dem Spiel noch fraglich war. Zuvor hatten die hoch gehandelten Magic vier Partien in Serie verloren und waren ernüchternd in die Spielzeit gestartet.

Bei den Gästen überzeugte kurz nach seiner Vertragsverlängerung auch Tristan da Silva als Spieler von der Bank mit 19 Punkten. Orlando hatte am Tag vor dem sechsten Saisonspiel eine Option gezogen und den Vertrag des 24-Jährigen um ein Jahr bis 2027 verlängert.

OKC als Titelverteidiger noch immer ungeschlagen

Gut läuft es unterdessen weiter für den Titelverteidiger. Die Oklahoma City Thunder um Isaiah Hartenstein holten durch das 127:108 gegen die Washington Wizards den sechsten Saisonsieg im sechsten Spiel. Hartenstein kam auf 17 Punkte, 8 Rebounds und 5 Vorlagen. Shai Gilgeous-Alexander, der in der vergangenen Saison zum wertvollsten Spieler der Liga gewählt worden war, verbuchte 31 Zähler.

Ebenfalls noch ungeschlagen sind auch weiter die San Antonio Spurs um Victor Wembanyama. Gegen die Miami Heat holten die Spurs zu Hause ein 107:101. Der 2,24 Meter große Franzose kam dabei auf 27 Punkte, 18 Rebounds, 6 Vorlagen und 5 Blocks.